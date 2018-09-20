Kahta'da İlköğretim Haftası kutlandı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),()- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’in Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan etkinlikler, Mevlana İlkokulu'nda devam etti. Buradaki törene Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Jandarma Komutanı Mustafa Yel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

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