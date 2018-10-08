Kahta'da husumetli aileler barıştırıldı

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde, husumetli iki aile yapılan girişimlerin ardından barıştırıldı.

2016 yılında İzol aşireti mensubu Karadoğan ile Zırkavin aşireti mensubu Taş aileleri arasında kavga çıktı. Kavganın ardından aralarında husumet oluşan ailelerin yeniden kavga etmemesi Zırvaki aşireti mensubu gazeteci Haci Bozkurt ile İzol aşiretinin önde gelenlerinden Hasan Çetinkaya, tarafları barıştırmak için girişim başlattı. Bozkurt ve Çetinkaya'nın girişiminin ardından aileler barışmaya ikna oldu. Tarafların barışmayı kabul etmesi üzerine Birlik Camisinde aileler bir araya geldi. Barışın kabul edilmesinin ardından dualar edildi ve Karadoğan ile Taş ailesi fertleri birbirleriyle tokalaşarak husumeti sonlandırdı.

Barışa vesile olan gazeteci Haci Bozkurt, kanun ve adalet hüküm sürdüğü bu çağda kavganın tarihe gömülmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür problemler kavga ile değil mahkemeler tarafından çözülmelidir. İki aile arasında çıkacak kavganın büyük zararlar getireceğini sezdim. Her iki ailenin sözü geçen fertleri ile görüşerek bu toplantıyı düzenledik ve barışı sağladık" dedi.

Hasan Çetinkaya ise Haci Bozkurt ile birlikte barışa aracılık ettiklerini belirterek, "İki aile de barış için yaptığımız girişim ve kararlarımızı saygı ile karşıladı. Husumete son verdiler. İki aileye de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI