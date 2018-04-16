Kahta'da, bisiklet yarışı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Turizm Haftası nedeniyle bisikletçiler tarihi Karakuş Tümülüsünü hedef alarak yarıştı.

Kahta Turizm bürosu tarafından düzenlenen bisiklet yarışmasına; Kahta, Adıyaman, Siverek ve civar ilçelerden gelen profesyonel ve amatör bisikletçiler katıldı. Kahta Kaymakamlığı önünde başlayan yarışma 10 kilometre mesafedeki 2 bin yıllık tarihe sahip olan Kommagene krallığının kadınlara ait mezarlığın bulunduğu Karakuş Tümülüs’ünde sona erdi. Yarış başlangıcında yarışmacılara başarılar dileyen Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Kardeşçe ve barışçı bir ortamda olacak. Buradan başlayacak olan yarışma Karakuş Tümülüs unda sona erecek. Kazasız belasız bir yarışma diliyorum. Turizm Haftasının ilimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Diyarbakır karayolunda yapılan yarışma Karakuş Tümülüs’ünün kartal figürüne yakın yerde sona erdi. Yarışmada dereceye giren bisiklet sürücülerine çeşitli hediyeler verildi.

Ödüllerin dağıtımından sonra yarışmacılara çiğköfte ikram edildi.

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