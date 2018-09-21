Kahta'da aşure etkinliği

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi ile Kahta Gençlik Merkezi tarafından aşure günü düzenlendi.

Kahta Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul öğrencisi Muzaffer Göçer tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Doğan, "Aşure günün hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. O gün çok sayıda önemli hadiseler meydana gelmiştir. Bunlardan bir kaçının Hz. Adem’in tövbesinin kabulü, Hz. Nuh’un tufandan kurtulması, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulması, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, Hz. Yusuf’un kuyudan çıkarılması, Hz. İsa’nın kızıl denizi aşması, Hz. İsa’nın göğe çıkması ve birde Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gibi bir acı hadise yaşanmış" dedi. Program öğrenciler tarafından okunan ilahi marşlarla sona erdi. Programın sonunda aşure ikramında bulunuldu.

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