Kahta'da 3 okul inşaatı devam ediyor

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde 52 derslikten oluşan 3 okulun inşaatı devam ediyor.

Kahta'nın Şeyhbaba Mahallesinde 12 derslikli, Turgut Özal Mahallesinde 16 derslikli ve Yavuz Selim Mahallesinde 24 derslikli okulların inşaat çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul inşaatlarının tamamlanmasının ardından ilçedeki derslik sayısının 1399’a yükseleceğini ve derslik başına düşen öğrenci sayısının 24 olacağını belirtti.

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