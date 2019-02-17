Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Adana karayolunda şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik dedektör köpeği Alf ile yaptıkları aramada 155 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipleri araçta bulunan Çetin D. ve Mikail C.'nin üzerinde ise 2 gram esrar ele geçirdi. 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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