Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ELBİSTAN (Kahramanmaraş),( )-KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 2'si ruhsatsız 3 tüfek, 1 kilo 875 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde bir eve baskın düzenledi. Operasyon kapsamında aranan adreste, 2'si ruhsatsız 3 tüfek ve 1 kilo 875 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan polis, ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

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