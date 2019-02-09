Kahramanmaraş'ta Türkiye ve Avrupa'da dereceye giren sporculara ödül

KAHRAMANMARAŞ'ta 2019 yılının Ocak ayında Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

25-27 Ocak tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Sevilay Öztürk Türkiye şampiyonu, Samsun’da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Cihan Ayberk Tiyek Türkiye şampiyonu olurken, Mercan Damla Tuncer, Eda Nur Dilbirliği, Aytaç Dikici ve Necmettin Kalaycı judo milli takım Kampına seçildi.

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda minik erkeklerde Kemal Metekan Akalın Türkiye üçüncüsü, yıldız erkeklerde Ferdi Abdulkadir Kılıç Türkiye birincisi, Muhammet Tolunay Göktaş Türkiye ikincisi, genç erkeklerde Kağan Alkış Türkiye ikincisi oldu. 26-31 Ocak tarihlerinde Amasya’da yapılan U14 Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş Hokey Takımı Türkiye ikincisi, 14-17 Ocak tarihlerinde Viyana'da düzenlenen 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda da Avrupa 5'incisi olurken, hokey takımı sporcuları Furkan Ataş ve Mehmet Ali Teke milli takımda yer aldı.

26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonasına katılan Ali Akkaya, Merve Kaba ve Buse Gürbüz Türkiye ikincisi oldu. 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde Hırvatistan Zagreb’de yapılacak olan U14 Yıldızlar Circiut Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Semih Akküncü ve Erdem Meriç Dertli milli takım forması giyecek.

Sporcular ve onların bu başarıları elde etmesinde emeği olan antrenörler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları tebrik ederek "İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme, Judo, Havalı Tabanca, Hokey, Wushu ve Eskrim Sporcularımız Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda elde ettikleri başarılar ile göz doldurdular. Gayretli çalışmalarından dolayı antrenörlerimizi tebrik eder, elde ettikleri üstün başarıların devamı temennisi ile sporcularımızı kutluyorum. İnşallah bu çalışma performansı ile devam ederek istikrarlı bir şekilde Şanlı Bayrağımızı çok daha yukarılara taşıyacaklardır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kabakcı,sporculara ve antrenörlere başarı belgelerini verdi. Sporculara ayrıca spor çantası hediye edildi.

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