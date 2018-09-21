Kahramanmaraş'ta kursiyerlere piknik ve tekne turu

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik verilen 'Engelsiz Sanat Kursları'na katılan engelli kursiyerler kurs bitiminde aileleriyle birlikte piknik ve tekne gezisinde gönüllerince eğlendi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen yaz dönemi kurslarına katılan engelliler, aileleri ile birlikte Menzelet Mesire Alanında bir araya geldiler. Piknik sonrası kursiyerler ve aileleri Menzelet Barajı’nda tekne turu ile bir gezinti yaptı.Piknik ve tekne turundan oldukça memnun kalan aileler, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman engellilerin ve ailelerinin yanında yer aldığını ifade ederek başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç olmak üzere programda emeği geçen herkese ve Engelliler Şube Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.FOTOĞRAFLI