Kahramanmaraş'ta karla mücadele devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde etkili olan kar nedeniyle sürdürdükleri karla mücadele çalışmasına gece gündüz devam ediyor.

Kar, Kahramanmaraş merkezde yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkili oluyor. Ekipler hem kapanan yolları açmak hem de mevcut yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ederken, karda mahsur kalanların da yardımına koşuyor.

Son olarak Andırın'ın Geben Mahallesi'nde Kargaçayırı yolunda kar nedeniyle mahsur kalan bir aile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aile, soğuk havada imdatlarına yetişen ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden gece-gündüz çalıştığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmaları diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Erdi, "Kar yağışı münasebetiyle yollarımızın kapalı olmaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için gayret ediyoruz. Buradan tüm sürücülere bir ricada bulunuyoruz. Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla çok mecbur kalmadıkça yola çıkmasınlar" dedi.

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