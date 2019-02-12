Kahramanmaraş'ta Hocalı Parkı açıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırdığı Hocalı Parkı'nın açılışını törenle yaptı.

15 Temmuz Millet Bahçesi yanında 15 dönüm alana yapılan Hocalı Parkı’nın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, Dünya Azerbaycanlılar Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Rasim Memmedov, Yeni Azerbaycan Partisi Masallı Şubesi Başkan Müşaviri Fahreddin Eyvazov, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova birer konuşma yaparak Hocalı Katliamı’nı anlattı.

Programın devamında Rasim Memmedov, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a Hocalı Parkı’nın yapımından dolayı Azerbaycanlılara özel Altın Döş Niş vererek teşekkür etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Fatih Mehmet Erkoç, şunları söyledi:

"Biz bir devlet iki milletiz. Azerbaycan bizim yüreğimizin ta kendisidir. Azerbaycan bizim gönül coğrafyamızda ki gözbebeğimizdir. Azerbaycan’ımız, can Azerbaycan’ımız, Karabağ’ımız bugün işgal altında, kardeşlerimiz zulüm altında. İşte Hocalı’da tarihin en büyük soykırımlarından birisi yaşandı. Mazlum siviller hunharca, vahşice katledildiler. Tabii tarih tekerrür etmekteydi. İşte 99 yıl önce yine bu bölgede de, Kahramanmaraş’ta da aynı caniler, aynı vahşiler bebekleri, çocukları, kadınları katletmişlerdi. Bu işte daha sonra 92’de Azerbaycan’da, Hocalı’da tekerrür etti. Tekerrür etmekte de devam etmekte… Biz, birlik beraberlik içinde olmazsak; tek yumruk olmazsak bu acılar Allah korusun kıyamete kadar devam edecek. Onun için tüm gönül coğrafyamızda tek yumruk olacağız."

Konuşmaların ardından Hocalı Parkı ve Ana Feryadı Heykeli’nin açılışı yapıldı.

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