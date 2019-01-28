Kahramanmaraş'ta hız limiti 82'ye çıkarılıyor

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Deliktaş, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) çevre yollarında otomobil için 70 km olan hız sınırının 82'ye çıkardığını, uygulamanın 1 Şubat 2019'dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Yusuf Deliktaş, hız limiti artışıyla ilgili yaptığı açıklama da artışın sadece otomobilleri kapsadığını, diğer panelvan türü araçlarda hız sınırını 70 km, ağır vasıtalarda da 50 km olarak sabit tuttuklarını söyledi. Deliktaş, şöyle onuştu:

"Bizim şehrimizin en önemli arteri şu anda Güney Çevre Yolu dediğimiz karayolları yetkisinde olan ama şehir içerisinden geçen ve trafiğin büyük yoğunluğunu da orası kaldırıyor. Son yapılan düzenlemelerle özellikle Ağcalı Kavşağı, Ağabeyli Kavşağı gibi bölgelerde trafik daha da akıcı hale getirildi. Bu doğrultuda o konforu karşılayacak hız güncellemesi de gerek görüldü. Bizim trafik kanununa göre kent içi yollarda, çevre yollarında trafik hızı UKOME kararıyla trafik hızı 82 km’ye kadar çıkarıldı. Şehir içerisinde de benzer bir uygulama yaptık ama şehir içerisindeki yaya geçitlerinin fazlalılığı bize bu imkânı çok fazla tanımadı. Bu yüzden şehir içerisinde herhangi bir revizyon yapmadık ama çevre yolunda otomobiller için 70 km olan hız limitimizi 82 km’ye çıkarttık ve 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulamamız hayata geçmiş olacak. Daha önce çevre yolunda 70 ile giden otomobillerimiz bu hız limitlerini 82 ile seyretme imkânını yakalamış olacaklar."

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