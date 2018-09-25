Kahramanmaraş'ta eğitim yatırımları

KAHRAMANMARAŞ,()-KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanında yaptığı yatırımlar kapsamında 280 öğrenci üniversite sınavlarını kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, göreve geldiğinde kendilerini öğrencilerin ikinci velisi olduğunu söyleyerek yatırımlarını bu yönde yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan yerleşik 19 bir de gezici olmak üzere 20 halk kütüphanesine devam eden ve sınavlara hazırlanan öğrencilerden 280 öğrencinin üniversite sınavını kazandığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Hakan Ceren, "Kendisini öğrencilerin ikinci velisi olarak kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un direktifleri doğrultusunda halk kütüphanelerimizde öğrenci kardeşlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren 19 kütüphanemize gelerek ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrenci kardeşlerimizden 280 kardeşimiz üniversite sınavlarını kazandılar. Bölüm olarak incelediğimizde 19 öğrencimiz mühendislik, 16 öğrencimiz hukuk,11 öğrencimiz ilahiyat, 7 öğrencimiz tıp ve 7 öğrencimiz de diş hekimliğini kazanmış. Diğerleri de çeşitli bölümleri kazanarak üniversite hayatına adım attılar. Üniversite kazanan bütün öğrenci kardeşlerimize okul hayatlarına başarılar diliyoruz” dedi.

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