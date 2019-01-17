Kahramanmaraş'ta 'Alışveriş çantaları' yarıştı

MARKETLERDE poşetlerin ücretli olmasının ardından farkındalık yaratma adına Kahramanmaraş Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi ile Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği ‘Çantam Kolumda Alışveriş Yolunda’ sloganıyla alışveriş çantası tasarım yarışması düzenlendi.143 farklı çantanın katıldığı yarışma sonunda halk eğitimi merkezinde ödül töreni ve sergi düzenlendi. Törende konuşan Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, toplumda farkındalık oluşturmak ve devletin sıfır atık projesine katkı sağlamak adına yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Yarışmaya çok farklı tasarımlarda alışveriş çantaları gönderildiğini belirten Bülbül, "Bu güzel yarışma sonucunda da güzel bir etkinlik olsun diye eserlerimizi sergileyeceğiz. Sonrasında ise bu eserleri Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği’ne bağışlayacağız. Onlara da iyi bir katkı olacak, bu da güzel bir farkındalık. Emeği geçen ablalarımıza, teyzelerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmamıza bu kadar ilgi beklemiyorduk. Açıkçası 50-60 civarında bir eser gelir diye düşüncemiz vardı. Ama çok yoğun bir katılım oldu" diye konuştu.

Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Mahçiçek ise, dernek olarak böyle bir çalışmanın ortağı olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve dereceye girenler açıklandı. Yarışmanın birincisi Seher Sincan oldu ve 300 lira para ödülü aldı. Yarışmanın ikincisi Fatma Işık, üçüncüsü de Ayşe Gülşah Ünal oldu. Yarışmanın özel ödülü ise 75 yaşındaki Hacer Tepebaşı’ya verilirken, mansiyon ödülünü yarışmaya Adana’dan katılan Nalan Berdilek’e verildi.

Törenin ardından yarışmaya gönderilen bez alışveriş çantalarının sergisi açıldı.

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