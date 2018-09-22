Kahramanmaraş'ta Ahilik pilavı dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Ahilik Haftası Etli Pilavı Ulu Cami'de dağıtıldı.

Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı işbirliği ile 7 bin kişilik etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ulu Cami önünde Cuma namazı yapılan ikrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Programa belediye çalışanları, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

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