Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda çelenk töreniyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KÜÇÜK VALİ LABORATUAR İSTEDİ

Kutlamalar çerçevesinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da makamını Ziya Gökalp İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Güzel'e bıraktı. Güzel, tüm çocukların bayramını kutladıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u arayarak Ziya Gökalp İlkokulu'na fen laboratuarı ile ana sınıfı için oyun alanı yapılması talimatını verdi.

Vahdettin Özkan daha sonra Sudenaz Güzel ile beraberindekilere çeşitli hediyeler verirken, laboratuar ve oyun alanının da takipçisi olacağını söyledi.

HEM EĞELNDİLER, HEM EĞLENDİRDİLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Çakmakçı Sait İlkokulu'nda yapılan programla devam etti. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı programda öğrenciler, hazırladıkları çeşitli dans ve folklor gösterilerini sundu. Davetlilerden büyük beğeni alan öğrenciler, hazırladıkları programda hem kendileri eğlendi hem de izlemeye gelenleri eğlendirdi.

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