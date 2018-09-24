Kahramanmaraş'ta 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ,( )-KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde polis ekiplerince 2 bin 705 paket gümrük kaçağı ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis ekipleri, adreslerde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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