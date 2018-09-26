Kahramanmaraş'ta, '15 Temmuz Sokağı' açıldı

ONİKİŞUBAT Belediyesi 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere vatanı uğruna canını feda eden 15 Temmuz kahramanlarından bir hatıra bırakmak amacıyla Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu'nda yapımını üstlendiği 'Karanlıktan Aydınlığa 15 Temmuz Sokağı' açılışını gerçekleştirdi.Açılışa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak ortaokul öğrencisi Ahmet Demirci Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra 15 Temmuz ile ilgili bilgiler aktarılan programda Türkiye topraklarının şanlı tarihinden bahsedilirken, öğrenciler tarafından okunan şiirler duygulu anlar yaşattı.Programda bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Gaziler Haftası sebebiyle gazileri saygı ile selamlayarak, "Bu milletin övülmüş bir millet olduğunu bilmeyenler 15 Temmuz'da bir kalkışma daha yaptılar. Kurtuluş savaşında da aynı şekilde bunu bilmeyen gafiller ülkemizi, Kahramanmaraş'ımızı işgal etmeye kalkmışlardı. Kahramanmaraş bütün Türkiye’de olduğu gibi bir istiklal kentidir. Hiçbir askeri donanımı olmadan, düzenli ordusu ve silahı olmadan 22 gün 22 gece mücadele ederek 12 Şubat 1920'de memleketimizi işgal edenleri kovduk. Bunlar son yüzyıllık tarihimizde tekerrür ederek tekrar bugünlere geldi. Son halkası da 15 Temmuz oldu. Ülkemizi işgal etmek için 15 Temmuz’da o gafiller tekrar ayaklandılar. Ama bu millet büyük bir milletti. Bunu bilmeyenlere bir defa daha 15 Temmuz da kanıtlamış olduk. Yine silahımız, donanımımız yoktu ama tankın altına yatarak, bu ülkeyi bölmek isteyenlere işgalcilere fırsat vermedik. İşte o gün gazilerimize hatıra olarak verilen bir gün. Bende böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle kötü ve üzücü günleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum. Bugünkü programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e öğrenciler tarafından gerçekleşen çiçek takdiminin ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Habibe Öçal yapmış olduğu konuşmada o gece nelere şahit olduğunu anlatarak, duygulu anlar yaşattı. Konuşmasında gözünü kırpmadan vatanı uğruna fedakârlık gösteren gazilerin gününü tebrik eden Öçal, gelecek nesillerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini ve 15 Temmuz ruhunu devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.Konuşmasında böyle güzel bir programa emek veren herkese teşekkür eden Öçal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e "Eğitimden elini eteğini çekmeyen, yüreğiyle hizmet eden belediye başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.15 Temmuz gazileri ile beraber aynı havaya solumaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir. Ve bu gençlere 15 Temmuz ruhunu yansıtabilmek en önemli ödevdir" dedi.Konuşmaların tamamlanmasının ardından Onikişubat Belediyesi'nin yapımını üstlendiği 'Karanlıktan Aydınlığa 15 Temmuz Sokağı' açılışı gerçekleştirildi. Şehitlerin biyografilerinin yer aldığı sokak öğrenciler tarafından da yoğun ilgi gördü.FOTOĞRAFLI