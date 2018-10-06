Kahramanmaraş'ta 10 bin kişilik aşure dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, 10 bin kişilik aşure dağıttı.

Her yıl Muharrem Ayı'nda düzenlediği geleneksel aşure etkinliğini bu yıl da gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, aşure kazanlarını Ulu Camii yanındaki meydana kurdu. Aşure dağıtımına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da katıldı.

Erkoç ve beraberindekiler kazanların başına geçerek uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Erkoç, aşure etkinliğini her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirtirken, aşure davetine katılan vatandaşlara da teşekkür etti.

15 çeşit malzemenin kullanılarak yapıldığı 10 bin kişilik aşure, kısa sürede vatandaşlar tarafından tüketildi.

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