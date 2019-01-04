Kahramanmaraş'ın 2018 ihracatı 1 milyar doları aştı

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Serdar Zabun, şehrin 2018 ihracatının 1 milyar doları aştığını söyledi.

Son dönemde yaşanan sıkıntılar ve döviz manipülasyonlarına rağmen Kahramanmaraş'ın üretime ve ihracata devam edip ihracattaki büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en büyük ihracatçı kenti olduğunu ifade eden Zabun, "Aralık ayında 71 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Kahramanmaraş, yıllık ihracatını yüzde 6.1 oranında artırarak 1 milyar 5 milyon dolara, ihracatçı şirket sayısını ise 290’dan 303’e yükseltmiştir. Her geçen gün ihracat pazarlarını genişleten şehrimiz iş dünyası 2017 yılına göre ihracat yaptığı ülke sayısını da artırarak 114’ten 122’ye ulaştırmıştır" diye konuştu

'EN ÇOK İHRACAT TEKSTİLDE'

2018't Kahramanmaraş'tan en çok İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladeş ve Fas'a ihracat yapıldığını belirten KMTSO Başkanı Serdar Zabun, şöyle devam eti:

"Bu ülkelere toplam 618 milyon dolar ihracat yapıldı. Buna göre en çok ihracat yapılan ülkelere satışta %10,4 artış gerçekleştirildi. İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, iklimlendirme sanayi ana ekseni oluşturdu. Bu sektörler, toplamda 945,7 milyon dolarlık ihracatla 2017 yılına göre yüzde 7.4'lük artış gösterdi. En çok yükselişi ise iklimlendirme sektörü yüzde 34.7’lik artışla sağladı."

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