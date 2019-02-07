Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor'un ilk sınavı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi tarafından il genelinde uyguladığı Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesinin ilk sınavı yapıldı.

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında okullara bugüne kadar 250 bin kitap dağıtıldı. Öğrencileri okumaya teşvik eden ve okudukları kitaplardan sınava alınan projenin bu yılki ilk sınav heyecanında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Ayşe Gümüşer İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Sınav öncesi bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, kitap okuma konusunda velilere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Veliler olarak 'Evladım odana git sen, kitabını oku, ben televizyon izleyeceğim' ifadesi ile çocukları kitap okumaya yönlendiremeyiz. Aileler de çocuklarıyla birlikte kitap okursa, okuma oranı daha fazla artacaktır" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise proje kapsamında toplamda 72 Bin 500 öğrencinin gönüllü olarak katılım gösterdiğin söyledi. Her sene 60 bin ila 70 bin arası kitap alıp Kahramanmaraş’ta bulunan bütün öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Mahçiçek, "Proje kapsamında 2018 yılında 1 Milyon 660 bin okuma oranına ulaşıldı. Hedefimiz, bu oranı 2 milyona çıkarmak." dedi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında 6 imam hatip okulu inşa ettiklerini belirten Başkan Mahçiçek, sosyal etkinlik merkezlerindeki üniversiteye hazırlık kurslarında da bu yıl 2 bin 750 öğrenci bulunduğunu, 2018 yılında başarı oranının yüzde 71 olduğunu ve bu yıl ise daha yüksek bir başarı oranı elde edeceklerini söyledi.

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