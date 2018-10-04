‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi'nde 4'üncü dönem

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Onikişubat İlçe Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 dönemdir düzenlediği Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi'nin 4'üncü dönemi için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 650 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

İl genelinde uygulanan projenin 4'ünci dönem için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin geleceği için eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle de göreve gelir gelmez eğitim alanında önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Mahçiçek, şunları söyledi:

"Her sene en az 60 bin tane kitap aldık. Bu 60 bin kitabın dışında da kitaplar aldık mesela geçen sene liselerimize 37 bin Safahat kitabı dağıttık. Öğrencilerimize 5'li setler halinde kitaplar dağıtıyoruz ve bugüne kadar 1 milyon 650 bin öğrenciye ulaşmışız. Böyle bir proje ülkemizde bugüne kadar uygulanmamıştır. İlk defa Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber biz uyguladık projeyi. Bu sene de inşallah 60 binin üzerinde kitap alacağız ve bütün okullarımıza dağıtacağız. Bu sene bu kitapları çocuklarımız ne kadar okumuş, ne kadarını anlamış diye bir sınav yaptık Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ve o sınava 88 bin öğrencimiz katıldı. Bundan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum."

BAKANDAN ŞÜKRAN PLAKETİ

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise, projenin sadece Onikişubat ilçesinde değil, il genelinde uygulanan bir proje olduğunu söyledi. proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun belirleyip tavsiye edeceği kitapların öğrencilere dağıtılacağını ifade eden Akkurt, "Bu çalışmanın mali boyutlarını Onikişubat Belediyemiz karşılıyor ve her geçen günde bunun üzerine yeni ilaveler yaparak bu kampanyanın standartlarını çok daha yukarılara taşıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçilik ödülleri içerisinde değerlendirilmiş ve ödüle layık görülerek o dönemki Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz tarafından ilimize şükran plaketi gönderilmiştir" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Emin Akkurt protokolü imzaladı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×