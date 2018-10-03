Kahramanmaraş'a bin 30 derslik yapılacak

KAHRAMANMARAŞ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 2018 yılı içerisinde il genelinde yapılacak eğitim yatırımları kapsamında içerisinde spor salonu ve öğrenci pansiyonlarının da bulunduğu bin 30 dersliğin yapılacağını söyledi.

Mehmet Emin Akkurt, yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı bir toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. İl genelinde yapılacak yatırımlar ve eğitim alanında sürdürülen projeler hakkında açıklamalarda bulunan Akkurt, okullarda boş geçen dersin yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Bu sene liselere yerleştirmede değişikliğe gidilerek yerleştirmelerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden yapıldığını ve ilk yerleştirmelerde Türkiye'de 90 bin, Kahramanmaraş'ta ise 2 bin civarında öğrencinin hiçbir okula yerleşemediğini hatırlatan Akkurt, bugün itibari ile tüm öğrencilerin okullara yerleştirildiğini kaydetti.

Açıklamalarının devamında eğitim yatırımlarına da değinen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel eğitim yatırım programı ve devlet yatırım programı olmak üzere 2 tür proje süreci olduğunu belirtti. Temel eğitim yatırımlarının ilk ve ortaokul, devlet yatırımlarının ise liselerden oluştuğunu ifade eden Akkurt, şöyle devam etti:

"52 tane projemiz var temel eğitim yatırım programımızda. 694 derslik yapıyoruz bu süreçle ilgili olarak ve bu projenin içerisinde bir projemiz 24 derslikli bir okulumuz yapımı tamamlandı ve bu yıl itibariyle onu hizmete aldık. 41 projemiz 492 derslik yapımı şu an devam ediyor. 7 projemiz var 106 dersliği ifade ediyor ve şu anda ihale tarihleri alındı Ekim ayı içerisinde bunların ihalesi yapılacak. 3 ihalemizde de 72 dersliğimiz var. Bu 72 dersliğin zemin etütleriyle ilgili proje ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları devam ediyor. 2018 yılı devlet yatırım programında ise 26 projemiz mevcut. Bu 26 proje 336 dersliği ifade diyor. Bunlardan 12 adedi 2 bin 660 öğrenci kapasiteli pansiyon, 6 spor salonu, 6 atölye, 10 daireli bir lojman ve bunun müştemilatı bu sürecin içerisine dahil edilmiştir. Bu projelerden 5 projemiz 48 dersliği ifade ediyor ve dersliğin yanında 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, 1 spor salonu ve 1 atölye yapım işi bu eğitim öğretim yılı başında tamamladık ve bunlar hizmete açıldı. 18 projemiz 248 derslik, 10 adet 2 bin 660 öğrenci kapasiteli pansiyon, 4 spor salonu, 2 atölye ve 10 daireli bir lojmanın yapım işi de devam etmektedir. Bir projemiz 24 derslik, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonla ilgili ihale süreci devam ediyor. 2 projemizin 16 derslikli ve 1 spor salonuyla ilgili de zemin etütleri ve proje çalışmaları devam etmektedir."

"BİN 200 DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Kahramanmaraş'ta derslik başına düşen öğrenci sayıları ile öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının da iyi bir noktaya doğru gittiğini ifade eden Akkurt, "Bizim normal eğitime geçebilmek için yaklaşık bin 200 dersliğe ihtiyacımız var. Bizim lokal olarak bazı alanlarda derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle sıkıntılarımız var ama bazı yerlerde ise bu rakam çok daha aşağılarda ve derslik başına 16-17 öğrenci düşüyor. Tabi biz fotoğrafın genelini ve bir de minimum alanlarını, küçük mikro alanlarını da görmemiz gerekiyor bununla ilgili. Biz, ilin genel fotoğrafını çektiğimizde ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayımız 26, ortaokullarımızda 27, genel ortaöğretimde 25, mesleki eğitimde 29. 30 rakamının altındayız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, açılamalarının devamında Ar-Ge birimince yürütülen projeler ve bu projelerin sonuçlarıyla ilgili bilgiler aktardı.

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