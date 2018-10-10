Kahramanların eserleri Panorama'da sergilenecek

GAZİANTEP, ()- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli şehit ve gazi torunlarının, Dünya’da benzerine az rastlanacak Panorama 25 Aralık Müzesi’ne sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Düşman işgalinden kurtuluş mücadelesine katılan kahraman gazilere ait eserleri bizimle paylaşın. Altına isminizi yazarak müzemizde sergileyelim” dedi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş mücadelesine katılan kahraman gazilerin yakınları, yıllardır özenle sakladığı, tarihi belge ve eşyayı, yapımı devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panorama 25 Aralık Müzesi’ne bağışladı. Müzede kurulacak özel bir bölümde sergilenecek olan Mustafa Kemal imzalı beratlar, Mareşal Fevzi Çakmak imzalı takdirnameleriyle istiklal madalyalarının bulunduğu çok sayıda eserler, müzede yeniden can bulacak.

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Panorama 25 Aralık Müzesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümünde hizmete alınacak. Tarihi Antep Kalesi yakınlarına yapılacak müze, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik bir yağlı boya çalışması olacak. Antep’in kurtuluş mücadelesini anlatacak müze içerisine, mücadelenin gözü pek kahramanlarına ait hatıraların sergileneceği özel bir bölüm kurulacak. Yıllardır özenle saklanan eşsiz eserler, 25 Aralık 2018'te açılacak müzede, teşhir edilecek, gerçek yerini bulacak.

ŞAHİN: GÜVENLİ BİR NOKTADA TEŞHİR EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazi yakınları tarafından bağışlanan eserlerin yer alacağı Panorama 25 Aralık Müzesi’nin, Dünya’nın en iyilerinden biri olacağını söyledi.

Başkan Şahin, şunları kaydetti: "Bütün gazi yakınlarına bağışları için teşekkür ediyorum. Buranın gerçekten bir müze olabilmesi için, yaşanmışlıkları gençlerimize, çocuklarımıza anlatabilmemiz için bu eserlere ihtiyacımız var. Bu şehir büyük bir kültür ve tarih şehri. Gazi şehir, ensar şehir. Herkesin evinde şehidi, gazisi varsa, ona ait eşyaları da var. Bu eserleri bizim güvenli bir noktada teşhir etmemiz, yaşatmamız, iyi anlatmamız gerekiyor. Gelin bunu büyütelim. Her evinde bir şehidi olan Gaziantep'in müzesine sahip çıkalım. Herkes evindeki eserleri bizimle paylaşsın. Altına ismini yazarak müzemizde sergileyelim. Bu konuda iki milyon kardeşime sesleniyorum, lütfen bu çağrımıza kulak versinler, kendi evlerinden daha güvenilir bir ortamda, ailelerinin iftihar ettiği geçmişi geleceğe taşımak için bu eserleri bizimle paylaşsınlar."

KİMLER BAĞIŞLADI?

Antep Savunması gazilerinden Ökkeş Kuranel'in torunu Aykut Kuranel, dedesinin istiklal madalyasını ve beratını müzeye bağışladı. Savunmanın en önemli kahramanlarından "Yıldırım Kamil"in torunu Kamil Gereçci, dedesinin Mustafa Kemal imzalı istiklal madalyasını ve beratıyla 14 orijinal belgeyi müzeye hibe etti.

Gazilerden "Nalbant Hasan Çavuş"un oğlu Abdulcebbar Demirkan ve torunu Fatih Demirkan, Mustafa Kemal imzalı istiklal madalyası ve beratını, Fevzi Severoğlu ise gazi Mehmet Severoğlu'na ait 1900'lü yılların başında yapılmış bir tabancayı müzede sergilenmesi için müzeye verdi. Ayrıca, Panorama 25 Aralık Panorama Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu da üzerinde “Allah Bizimle” yazan bir topçu subayı kılıcını müzede sergilenmek üzere bağışladı.

BİR AY İÇERİSİNDE GELECEK ESERLER İÇİN MÜZEDE SERGİLEME ALANI AYIRILABİLECEK

Gaziantep savunmasında kullanılan kıyafet, belge, silah ve benzeri orijinal eserlerin müzede sergilenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığı Arkeolog Ali Korkmaz’la irtibata geçilmesi istendi. 15 Kasım 2018 tarihine kadar gelecek eserlere, müzede yer verilecek. Ayrıca döneme ait koleksiyonerlerin bağışlayacağı eserler danışma kurulu onayıyla müzede yer bulabilecek.

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