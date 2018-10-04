Kahramankazan’da zabıta ekipleri denetimlere başladı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” şeklindeki açıklaması üzerine denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarına ilişkin olarak “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” şeklinde açıklama yapmıştı. Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri de ilçe genelinde bulunan market, pazar yeri ve gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm işyerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İşyerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler ayrıca ürünlerin taze olup olmadığını denetliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, rutin olarak yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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