Kahramankazan’da yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - KAHRAMANKAZAN'da bulunan iki yarı olimpik yüzme havuzu, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan yüzme havuzlarına, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzlarından her gün yüzlerce vatandaş faydalanıyor. 10.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verilen havuzlarda, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri kadınlar, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri ise, erkekler yararlanabiliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, “53 bine yakın nüfusumuz var, ancak iki adet yarı olimpik yüzme havuzuna sahibiz. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu havuzlarımıza özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösteriyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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