Kahramankazan’da ‘Şehidimin Emanetleri’ projesi tanıtıldı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ‘Şehidimin Emanetleri’ projesi düzenlenen törenle tanıtıldı.



Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, ilçe protokolü ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. 6 ay süreli olan proje kapsamında şehit ve gazi ailelerine istekleri doğrultusunda onların moral ve motivasyonunu artırıcı seminerler, kurslar ve il dışı geziler düzenlenecek. Proje sonunda şehit ve gazilerin çocuklarının çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal çalışmalar sergilenecek. Yaklaşık 400 şehit yakını ve gazinin yararlanacağı planlanan projenin bütçesi ise, 63 bin 225 TL olarak belirlendi.

‘ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZ’

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak projeye destek vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Başkan Ertürk, “Şehit ailelerimiz bizlere kahraman şehitlerimizin emanetleridir. Gazilerimiz ve şehit yakınları ile birlikte büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda onlar için elimizden geleni yapıyoruz ve onları asla yalnız bırakmıyoruz” dedi.

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