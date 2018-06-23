Kahramankazan’da seçim öncesi ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenlendi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından, 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi. Yürüyüşe, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek ve Emrullah İşler ile milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı. Binlerce Kahramankazanlı’nın katıldığı yürüyüşte Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve AK Parti’ye yeniden sahip çıkacağız ve Türkiye düşmanlarını, ülkemizi parçalamak isteyenleri sandığa gömeceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE DÜŞMANLARINI SANDIĞA GÖMECEĞİZ’

Başkan Ertürk, 24 Haziran gerçekleşecek seçimin Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve geleceği açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kahramankazan ve Türkiye AK Parti iktidarı döneminde şahlandı ve adeta çağ atladı. Yarın inşallah sandıkları patlatacağız. Kahramankazan’da ve Türkiye’de hizmet, gelişim ve güzellikler inşallah yarın akşamdan sonra artarak devam edecek. Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve onun lideri olduğu AK Parti’ye yeniden sahip çıkacağız. Türkiye düşmanlarını, ülkemizi bölmek, parçalamak ve geri bırakmak isteyenleri inşallah yarın sandığa gömeceğiz.”

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