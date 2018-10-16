Kahramankazan’da parklara 24 saat kameralı sistem geliyor

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelere kamera sistemi getiriyor. Proje kapsamında parklardaki güvenlik kamera görüntülerinin 24 saat takip edileceği bir merkez de oluşturulacak.

Bu kapsamda ilçe genelindeki 41 adet parka 166 adet yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilecek. Kahramankazan’da bulunan parkları daha da güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği oyun gruplarının bulunduğu parklar 7/24 esasına göre izlenecek. Güvenlik kameraları sayesinde aileler çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek. Ayrıca vatandaşlar da parklardaki güvenlik kameralarının görüntülerini Kahramankazan Belediyesi’nin internet adresinden canlı olarak izleyebilecek. Güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle özellikle madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

‘ARTIK DAHA GÜVENLİ’

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki tüm parklara yerleştirilen kamera sistemleriyle güvenli olan parkların artık daha da güvenli hale geldiğini belirterek, “İlçemizdeki 41 parkımızın tamamı yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmaya başlandı. 10 gün içerisinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yavrularımızın ve ailelerimizin yoğun ilgi gösterdiği parklarımız artık daha güvenli” dedi.

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