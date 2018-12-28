Kahramankazan’da parklar artık daha güvenli

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi’nin, park ve bahçelere yerleştirdiği gece görüş özelliğine sahip kameralar aktif hale getirildi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm park ve bahçelere güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kapsamda ilçe genelindeki 41 adet parka 172 adet yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliğine sahip kamera yerleştirildi. Kameralardan elde edilen görüntüler kurulan merkezde görevli personel tarafından takip ediliyor. Ayrıca kameralardan elde edilen görüntüler bu merkezde kayıt altına alınırken, Kahramankazan Belediyesi’nin internet sitesinden de canlı olarak izlenebiliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, güvenli olan parkların artık daha da güvenli hale geldiğini belirterek, “Çocuk istismarı başta olmak üzere, buralarda meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların inşallah önüne geçildi” dedi.

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Proje ile parklarda aileler çocuklarıyla birlikte daha rahat vakit geçirebilecek. Başta çocuk istismarı olmak üzere madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilecek.

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