Kahramankazan’da okullar seçim için hazır hale getirildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde, ilçe genelinde oy kullanılacak tüm okulların hazırlıkları tamamladı.

Bu kapsamda her okul için farklı temizlik ekibi görevlendirildi. Böylece referandum süresince oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olacak. Sandıkların kapanmasının ardından bulundukları bölgenin temizliğini yapacak olan ekipler, okulları eğitim öğretimin başlaması öncesinde hazır hale getirecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda oy vermesini sağlamak için tüm hazırlıkları tamamladık. Tüm okullarımız temizlenerek seçim için hazır hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimi olan 24 Haziran'ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

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