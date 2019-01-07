Kahramankazan’da kar çalışmaları

ANKARA, ()- KAHRAMANKAZAN Belediye ekipleri, vatandaşların kar yağışının yarattığı olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla ilçe genelinde karla mücadele ediyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenli de temizliyor. Ayrıca yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Belediye ekiplerinin karla mücadele için teyakkuza geçtiğini söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Ara sokaklar dâhil yollarımızı temizliyoruz. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kar yağışının, vatandaşlarımıza eziyet haline gelmeden, keyif alacakları bir anı olarak hatırlamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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