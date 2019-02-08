Kahramankazan’da asfaltlar yenileniyor

ANKARA, () - ANKARA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramankazan’da ilçe merkezinde ve köy yollarında asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, ilçenin ana arterlerinden biri olan Hasan Tahsin Caddesi ile Yassıören, Soğulcak ve Tekke köylerinin yolları asfaltlanıyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar sökülerek yerine sıcak asfalt dökülüyor. Ayrıca yama gerektiren bölgelerde yama çalışmaları ve sathi kaplama faaliyetleri de yapılıyor. İhtiyaç duyulan diğer köylerdeki yolların da asfaltlanması planlanıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçedeki köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız her şeyin olduğu gibi yolun da en iyisine layık. Onlar için çalışıyor, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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