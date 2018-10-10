Kahramankazan’da Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü kutlandı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Türk Dünyasının Başkenti Ankara’ konseri düzenlendi.

Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konsere, Kahramankazan Belediye Başkanı lokman Ertürk, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ertürk, etkinlik kapsamında Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen sanatçıları Kahramankazan’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün onların sayesinde görsel bir şölen yaşadık. Kendileriyle olan gönül köprülerimizle daima onların yanında olduğumuzu bir kez daha burada belirtmek isterim” dedi.

Başkan Özarslan ise, Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirterek, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’e hemşerilik beratının verilmesi olduğunu söyledi.

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