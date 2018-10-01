Kahramankazan’da 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü etkinliği düzenlendi

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuklar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçedeki lunaparkta düzenlenen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan’da yaşayan mülteci çocukların da bulunduğu 50 çocuk katıldı. Lunaparktaki tüm oyuncaklara sırasıyla binen çocukların neşesi görülmeye değerdi. Başkan Ertürk, belediye olarak ülkemizin geleceği ve yarınları olan çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini söyledi. Başkan Ertürk, “İlçemizdeki çocuklarla sadece bugün değil, har zaman beraberiz ve onlarla birlikte eğleniyoruz. Bugün çocuklarımızla beraber çocukluğumuza döndük. Daha yaşanabilir bir dünya, barış ve sevgi dolu bir dünya, savaşların olmadığı, kan ve gözyaşının olmadığı, sevgi dolu bir dünyayı çocuklarımızla beraber inşallah gelecek nesillere hep beraber aktarmış olacağız” dedi.

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