Kahramankazan zabıtasından yılbaşı denetimi

ANKARA, ()- KAHRAMANKAZAN Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi iş yerlerine gıda denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, pastane, fırınlar ile alkol ve tütün satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için ekipler, işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

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