Kahramankazan üçüncü kez ‘12 Yıldız Şehri’ ödülünü kazandı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen ‘12 Yıldız Şehri’ unvanına üçüncü kez layık görüldü.

Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen ‘12 Yıldız Şehri’ ödülü için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Belediyenin bu ödülü üst üste üçüncü kez alması, ilçeye yeni stratejik işbirlikleri, proje ortaklıkları, yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve bu kaynakların etkin kullanılmasına da katkı sağlayacak. Ödülü üst üste üçüncü kez almaya hak kazanmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk,“Kahramankazan Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, ilçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, engelli bireylerinden çocuklarımıza kadar tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde üçüncü kez karşılık bulmasından dolayı kıvanç duyuyoruz” dedi.

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