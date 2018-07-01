Kahramankazan parklarında yüz güldüren uygulama

ANKARA,()-KAHRAMANKAZAN Belediyesi, yaz günlerinde serinlemek için park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar için ücretsiz internet erişimi sağlıyor. Parklara akın eden vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde ilçedeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar için örnek bir uygulamaya imza attı. Belediye Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla, buralara gelen vatandaşlara ücretsiz internet erişimi sunuyor. Park ve bahçelere gelen vatandaşlar şifrelerini kullanarak ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor.

UYGULAMA MEMNUNİYET YARATIYOR

Parkları yoğun olarak kullanan vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Parklardaki banklarda internetten film izleyenler, oyun oynayanlar ve günlük işlerini yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor.

VATANDAŞIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, internet ve teknoloji çağında yaşadıklarını belirterek, “Parklarımızı kullanan vatandaşlarımıza böyle bir hizmet sunmaktan dolayı mutluyuz. Özellikle sıcak yaz günlerinde park ve bahçelere yoğun rağbet eden vatandaşlarımızdan gelen olumlu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Buralara gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu aileler ve gençler oluşturuyor, park ve bahçelerimizde keyifli anlar yaşamış oluyorlar. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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