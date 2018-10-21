Kahramankazan'da yerel gazeteciler bir araya geldi

KAHRAMANKAZAN'a 'kahraman' unvanının verilişinin 2'nci yıl dönümü ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara ve ilçelerinde yayın yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya katılan Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz, bir basın mensubunun sorusu üzerine, "Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmekten onur duyarız" dedi.

Kahramankazan'daki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz ile Ankara ve ilçelerinde yayın yapan çok sayıda yerel gazeteci katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Oğuz, "İlçemizin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin yıl dönümü ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bu anlamlı yemeği düzenledik. Bu anlamlı günde bizleri kırmayarak ilçemize geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca, ilçemizdeki değişim ve gelişimi sizlere anlatmak istedik. Sizlerin bakış açınızla değerlendirmek istedik" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuz, bir gazetecinin, "Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün ismi AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasında geçiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Tabi bu sorunuzun doğrudan muhatabı ben değilim. Ancak şu kadar söyleyeyim. Lokman Ertürk, 2004 yılında 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Kazan'a belediye başkanı seçildi. Kazan köyü olarak anılan Kahramankazan'ı 15 yılda köyden metropol ilçeye dönüştürdü. Bu değişim ve gelişime imza atan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmekten onur duyarız"

Toplantı sonrasında gazetecilere kavunuyla meşhur Kahramankazan'ın kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye edildi.

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