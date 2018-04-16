Kahramankazan'da KARTİNG turnuvası

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),()-ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde 7 üniversitenin katıldığı KARTİNG turnuvasında, en çok puanı toplayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi turnuvanın galibi oldu.

Kahramankazan'da üniversiteler arasında KARTİNG yarışmasına, İstanbul ve Ankara'dan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent, Başkent, Ankara, Özyeğin ve Modern Eğitim Fen (MEF) üniversiteleri katıldı. Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ'nün bu yıl ilkini düzenlediği turnuvaya Kahramankazan Belediyesi ve bazı motor sporları kuruluşları da destek verdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün bayrak sallamasıyla başlayan turnuva, gün boyunca devam etti. 10'ar dakikadan toplam 14 yarışın yapıldığı turnuvada pilotlar damalı bayrağı görmek için kıyasıya mücadele etti.

Gün sonunda 138 puan toplayan ODTÜ'lü pilotlar birinci, 132 puanla Başkent Üniversitesi ikinci, 114 puanla Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu. ODTÜ Motor Sporları ve Trafik Topluluğu Başkanı Muzaffer Burak Bağlan, "Centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva izledik. Bu sporu yaymak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Motor sporları caddelerde değil pistlerde eğlencelidir. Sokaklarda ve caddelerde trafiğe açık alanlarda hiçbir yayanın ve insanın canını tehlikeye atmamak gerekiyor. Bu tür pistler adrenalin arayanlar için ideal pistler. Trafiğe açık alanlarda tehlikeli sürüşler yapmak yerine bu tür yerlerde adrenalin yaşamak insan canı için ve ülke ekonomisi için çok daha doğru yerler" dedi.

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