Kahramankazan'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramankazan'da da coşkuyla kutlandı. Kahramankazanlı öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu okudukları şiirler, seslendirdikleri oratoryo ve halk oyunu gösterileriyle zirveye taşıdı.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ile ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler ve veliler katıldı.

COŞKU ZİRVEDE

Kahramankazan Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri 23 Nisan coşkusunu zirveye taşıdı. Öğrenciler program kapsamında halk oyunu gösterileri yaparken, şiirler okudu. Öğrencilerden oluşan koro, 23 Nisan Oratoryosunu ve günün anlam ve önemine ilişkin türküleri hep bir ağızdan seslendirdi. Programda, FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verilen destansı mücadele sırasında şehit olan 9 Kahramankazanlı vatandaş için hazırlanan bir sinevizyon gösterimi ve tiyatro da sergilendi. Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullardan gelen 23 Nisan kutlama mesajları da sinevizyon eşliğinde okundu. Öğrenciler ayrıca, törene katılanlara içinde çiçek tohumu olan kalemler hediye etti. 23 Nisan kutlama töreni öğrenciler ve törene katılanların çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ERTÜRK'TEN BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 23 Nisan’ın Türkiye’nin kuruluş felsefesini oluşturan tam bağımsızlık ve millet egemenliği ilkelerinin temsili açısından oldukça önemli bir tarih olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"23 Nisan 1920 tarihinde Türk Milleti kendi egemenliğini kendi ellerine almıştır. Türk Milleti, tüm imkanlarını seferber ederek işgallere, bölünmeye karşı dimdik durarak dünyaya varlığını kanıtlamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bugün bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürmektedir. İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü uğruna neler yapabileceğini dünyaya göstermektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den 15 Temmuz’a kadar Türk bayrağını bu coğrafyada dalgalandıran tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum."

FOTOĞRAFLAR

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×