Kahramankazan'da 2018'de 354 çift dünya evine girdi

ANKARA,()-ANKARA'nın Kahramankazan İlçesinde 2018 yılında 354 çift dünya evine girdi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk de bir rekora imza atarak 100’e yakın çiftin nikâhını kıydı, bine yakın düğün, nikâh, sünnet ve kına davetine katıldı.

Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2018 yılında 354 çift dünya evine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünya evine adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar belediyenin internet adresi üzerinden canlı yayınlandı. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANIMSATMASI

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çok çocuk' tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum" dedi.

REKORA İMZA ATTI

Başkan Ertürk ayrıca 2018'de bir rekora da imza attı. 2018’de 100’e yakın çiftin nikahını kıyan Ertürk, 2018 yılı içerisinde düğün, sünnet, kına ve nikâh davetleri ile cenazeler de vatandaşları yalnız bırakmadı. Ertürk, bine yakın davete katılarak bu mutlu günlerinde ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Ertürk, "Gönül belediyeciliği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda belediye başkanı seçildiğim 2004’ten bu yana vatandaşlarımızı acı ve tatlı tüm anlarında yalnız bırakmıyorum. Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak gibi tarif edebileceğimiz bir çalışma alışkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyorum" diye konuştu.

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