Kahramankazan Belediyesi spor alanında faaliyetlerini sürdürüyor

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi’nin ilçede tüm alanlarda yaptığı değişim ve dönüşüm, spor alanında da devam ediyor.

Yaklaşık 53 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, Türkiye’nin ilk bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı, 5000 aktif sporcu bulunuyor. Spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise, şunları söyledi:

‘GELECEĞİN SPORCULARINI KAHRAMANKAZAN’DA YETİŞTİRİYORUZ’

“Spor alanında büyük yatırımlara imza attık. İki adet yarı olimpik yüzme havuzu, dünya standartlarında bir spor salonu, biri doğal diğeri sentetik olmak üzere iki adet çim saha inşa ettik. Uluslararası standartlarda yine bir bocce salonu inşa ettik. Uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Belediyemizin spor kulübünde 12 değişik branşta faaliyet gösteren bin 500 lisanslı sporcu ve 5 bin civarında aktif sporcumuz var. Bocce ve halter takımlarımız ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı. Halkımızın faydalanması için tüm parklarımızda spor aletleri bulunuyor. Yaz spor okulları açarak binlerce çocuğumuzu sporla tanıştırıyoruz. Geleceğin şampiyon sporcularını Kahramankazan’da yetiştiriyoruz.”

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