Kahramankazan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

ANKARA, ()- KAHRAMANKAZAN Belediyesi ekipleri, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya kuru mama ve yem bıraktı.

Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol etti. İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara yaklaşan kış öncesi düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

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