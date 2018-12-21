Kahramankazan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı

ANKARA, ()- KAHRAMANKAZAN Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek, kışlık giysi yardımında bulundu.

Belediye ekipleri, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukları ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında, çocuklara bot, kaban, pantolon, kazak, eldiven ve bere gibi kışlık giysi yardımında bulunuyor. Türkiye’nin geleceği olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Onların mutlulukları ve gülümsemeleri her şeyden önemli. Gönül belediyeciliği çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve minik yavrularımızı yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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