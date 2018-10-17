Kahramankazan Belediyesi, MÜSAD’ı ağırladı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAD) Ankara Şubesi’nin haftalık yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Kahramankazan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kahramankazan ve Ankara’daki sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınma ile bu alanda neler yapılabileceği ve işbirliği projeleri konuşuldu.

Başkan Ertürk, yalnızca başkent Ankara’nın değil Türkiye’nin iş dünyasının önemli temsilcilerini ilçelerinde ağırlamaktan ve böylesine anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Ertürk, “Türkiye, bu zorlu süreçte sizler gibi vatanına ve devletine aşık sanayici ve iş adamlarımız sayesinde daha çok üreterek daha çok kalkınarak bu günleri aşacaktır. Tüm ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen dimdik ayakta kalacaktır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman iş, ticaret ve sanayi dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdal da, Başkan Ertürk’ün 2004 yılında göreve geldiği günden bu yana birçok başarıya imza attığını belirterek, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

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