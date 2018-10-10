Kahramankazan Belediyesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi, Ankara’daki huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşları bocce turnuvasında buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin ilk bocce salonu olan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ankara’daki huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlar bocce turnuvasında bir araya geldi. Huzurevi sakinleri turnuva boyunca hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı buldu. Turnuvaya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’te katıldı. Başkan Ertürk, Kahramankazan’ın bocce sporunda Türkiye’deki merkezi olduğunu belirterek, ilçelerinin bir süre önce de Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığını anımsattı. Başkan Ertürk, “Türkiye’deki ilk bocce salonu olan ve 15 Temmuz şehidimiz Samet Cantürk’ün ismini taşıyan salonumuzda ulu çınarları ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Değerli büyüklerimiz burada keyifli anlar yaşadı. Bocce sporuyla tanışma fırsatı buldu. Bu anlamlı turnuvada değerli büyüklerimizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

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