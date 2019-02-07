Kahramankazan'a 150 yataklı hastane

ANKARA, ()- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde yaptırılacak 150 yataklı devlet hastanesinin temeli atılacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane projesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Belediye tarafından yürütülen imar çalışmaları sonrasında 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan hastane inşaatının temeli bu ayın sonunda atılacak. Tam teşekküllü 150 yataklı hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca, otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alacak. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61’i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek.

Hastanenin yalnızca Kahramankazan’a değil, çevre ilçelere de hitap edecek önemli bir sağlık merkezi olacağını ifade eden Başkan Ertürk, “İnşallah yeni hastanemiz tamamlanarak hizmete girdiğinde ilçe halkımız sağlık alanında büyük bir değere kavuşmuş olacak” dedi.

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