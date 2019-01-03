Kahraman polis Fethi Sekin'in adı 40 dönümlük parkta yaşatılıyor

İZMİR'de iki yıl önce adliyeye yönelik düzenlenen terör saldırısını canı pahasına önleyen, girdiği çatışmada şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'ın adı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı 40 dönümlük parkta yaşatılıyor.

İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i ve aynı saldırıda seken bir kurşunla şehit olan mübaşir Musa Can’ı unutmadı. Gösterdiği kahramanlıkla sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran Fethi Sekin için yarışmayla 'anıt heykel' yaptıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı’da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkla da şehit polisin adını ölümsüzleştirdi. Ayrıca İzmir Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne 'Şehit Polis Fethi Sekin', caddenin güneyinde yer alan 1586/1 sokağa ise 'Şehit Musa Can' adı verildi.

ŞEHİDİN ADINA YAKIŞAN PARK

Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nın içerisinde ‘Park İzmir’, ‘Park İzmir Kaykay’, ‘Park İzmir Çocuk’ ve ‘Park İzmir Çamlık’ bölümleri bulunuyor. Park, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor. Şehit Fethi Sekin Parkı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi, usb şarj noktaları, kendi kendini temizleyen akıllı WC ve güvenlik kamera sistemi de yer alıyor.

Geçen yıl 4 Ocak günü hizmete açılan parkın kurdelesini, kahraman polisin ailesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu birlikte kesmişti.

İZMİR, ()

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