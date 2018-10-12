Kahraman çevreciler için protokol imzalandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de öğrencilere çevre eğitimi verilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Eğitim Merkezi (ÇEM) ile Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Niğde Çevre ve Şehircilik Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Çevre Eğitim Merkezi’nde 2017-2018 eğitim yılında bin 700 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Protokol imza töreninde konuşan Gençtürk şunları dedi:

“Okulların açılması ile birlikte yeni eğitim yılında da çocuklarımıza çevre bilincini ve duyarlılığını küçük yaşlarda aşılamak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilerimize eğitim verilmesine başlanılacak. Eğitimin temel amacı, hava, su ve toprağın oluşturduğu çevremizin korunmasının gerekliliği; ambalaj atıklarının neler olduğu, geri kazanımın ve kaynağında ayrı toplamanın önemini vurgulamak ve bu konuda çocuklarımızın bilinç düzeyini arttırmak. Çevre Eğitim Merkezimizde 2018–2019 eğitim-öğretim yılında öğrencimize verilecek Çevre Bilinci Eğitimi sonrasında Kahraman Çevreci Andını okuyan öğrencilere çevreyi kirletenleri uyararak korumakla görevli kahraman çevreci belgesi ve madalyası verilecek. Çocuklarımız aldıkları bu eğitim sayesindeki kazanımlarını hayatlarının her aşamasında uygulamaya geçirerek çevre konusunda bilinçli bireyler olacaklardır.”

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